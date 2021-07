Zélia Duncan vai se casar com ex-mulher de Jô Soares

Segundo o casal, a cerimônia será celebrada de maneira discreta, destinada para poucos amigos. Antes de Flávia Soares, Zélia Duncan foi casada com a atriz Claudia Netto, conhecida por seus trabalhos em musicais e novelas como "Sete vidas" e "Malhação, seu lugar no mundo". | Foto: Reprodução

São Paulo - Após cinco anos de relacionamento, a cantora Zélia Duncan está prestes a se casar com a namorada Flávia Soares. As duas já moravam juntas no apartamento da designer gráfica em São Paulo desde o início da pandemia, em março de 2020. Nesta semana, o casal deu entrada nos papéis da união estável para formalizar o casamento.



Nascida em Niterói, Zélia Duncan resolveu deixar sua casa no bairro da Urca, onde vivia há duas décadas, e se mudar para a capital paulista. Flávia, por outro lado, é ex-mulher do apresentador Jô Soares, com quem se relacionou por mais de 15 anos. Ainda assim, ambos são grandes amigos. “Foi uma separação que não deu certo. Estamos sempre juntos”, contou o jornalista, durante uma entrevista.

Segundo o casal, a cerimônia será celebrada de maneira discreta, destinada para poucos amigos. Antes de Flávia Soares, Zélia Duncan foi casada com a atriz Claudia Netto, conhecida por seus trabalhos em musicais e novelas como "Sete vidas" e "Malhação, seu lugar no mundo".

*Com informações do Jornal Extra

