Mãe de Paulo Gustavo passa mal durante missa em homenagem ao ator

Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, esteve em Salvador, assim como a irmã dele Ju Amaral e o viúvo Thales Bretas, no Santuário Santa Dulce dos Pobres. Todos estavam na cidade para participar de missa em homenagem ao ator vítima da covid-19. Durante o culto, a mãe dele, Déa, teve uma forte crise de ansiedade no local.

“Infelizmente, mamãe, sob forte emoção, passou mal logo no início, tendo uma crise de ansiedade fortíssima e não pôde ficar”, contou a irmã do ator.

Muitos famosos compareceram à missa na capital baiana, como: Mônica Martelli, Ingrid Guimarães, Luis Miranda, Mallu Vale, Preta Gil e Susana Garcia.

O humorista tinha forte ligação com o hospital Irmã Dulce e ajudava financeiramente a instituição sempre que podia.

"Hoje fomos ao Santuário da Santa Dulce dos Pobres assistir a celebração da missa de 3 meses do meu irmão. 💔 Conhecemos a instituição e ficamos encantados com o trabalho que Maria Rita faz. Infelizmente mamãe @dealucia66 sob forte emoção, passou mal logo no início, tendo uma crise de ansiedade fortíssima e não pode ficar! Ela foi medicada e está bem!", escreveu a irmã de Paulo Gustavo em um post no Instagram.

