Glória Menezes e Tarcísio Meira estão internados com covid-19

O ator Tarcísio Meira foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira (6). A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a autora, a esposa do ator, Glória Menezes, também está internada no mesmo local. Os dois foram diagnosticados com covid-19.

Segundo a colunista, Tarcísio está em estado grave, internado na UTI e intubado. Glória está sendo tratada em um quarto particular, em estado menos grave que o do marido. Até o momento, a assessoria do casal não se pronunciou a respeito da saúde do artista.

Na última quinta-feira (5), Tarcísio encantou os internautas ao publicar uma recordação nas redes sociais em que aparece ao lado da esposa, Gloria Menezes, e do filho, Tarcísio Filho.

"Que tal um #tbt em Família hoje?", escreveu o ator ao publicar um registro antigo em seu Instagram ao lado da família.

O clique recebeu diversos elogios dos internautas nos comentários: "Icônicos", disse um. "Direto do túnel do tempo", escreveu outro. "Astros da TV Brasileira", elogiou mais um. "Família linda e abençoada", comentou um quarto internauta.

*Com informações do Uol

Leia mais:

Viúvo de Paulo Gustavo se emociona com homenagem no Santuário

Snoop Dogg posta vídeo de "Cremosinho" e "Ruivinha de Marte"; veja

Priscilla Alcântara deixa carreira gospel e investe no pop