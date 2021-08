Ana Paula Tabalipa se divorciou porque cuidava dos filhos sozinha

Ana Paula Tabalipa também é apresentadora no canal Lifetime. | Foto: Divulgação

Ana Paula Tabalipa é uma artista multiplataforma. Com uma carreira extensa nas telinhas, quando ficou conhecida ao interpretar Tainá na primeira temporada de "Malhação" (TV Globo), agora também apresentadora do canal Lifetime. Após conceder uma entrevista para o jornal "O Globo", ela falou mais de sua vida pessoal e sobre a carreira.

Mãe de quatro filhos, ela afirma que não consegue ficar casada com quem é pai deles.

“Me separei de todos quando as crianças tinham 1 ano. Quando eu vejo que estou fazendo tudo sozinha, dando jantar, levando à festinha, cuidando de tudo, eu olho para a pessoa, e falo: 'sai'”, disse.

Vibradores e amores

Mesmo namorando, Ana não considera a hipótese de se casar novamente "com a quantidade de filhos" que tem.

“Gostaria de terminar a vida com um companheiro ou companheira, não no sentido de transar com ela. Porque para isso eu tenho uma gaveta de vibradores. Entre joia e vibrador, prefiro vibrador que me dá mais prazer”, afirmou.

Ela diz ainda que enfrenta o preconceito por ter quatro filhos com três pais diferentes.

“Se fosse o contrário, o cara é o bom, o f***. Também já escutei: 'Agora, chega, né?' Agora chega o quê? Eu que pago as minhas contas. Sempre quis ter muitos filhos e adoro ficar grávida! Na primeira gestação, eu era nova, tinha 21 anos. Fui muito criticada, me senti sozinha, perdi amigos. Minha filha vai saber que existe banco de esperma. Não precisa ter filho com qualquer um, pode ter sozinha”, disse.

Carreira

Sobre o trabalho, Ana Paula revelou já ter sido assediada moral e sexualmente.

“Certa vez, um diretor me travou na parede e eu tive que colocar o dedo na cara dele. Porém, as mulheres não eram unidas como são hoje. Vejo as meninas de 27 e 28 anos e a mudança de comportamento é notável”, relata.

O amanhã

Feliz com a nova fase, Ana comora as vitórias da carreira.

“O streaming está aí, estou tentando entrar nessa parte, e muito feliz com o canal Lifetime. Nada mais gratificante do que ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta”, disse.

