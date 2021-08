Diogo Nogueira escreve música para Paolla Oliveira; veja

Diogo Nogueira escreveu uma música para Paolla Oliveira. A atriz foi quem dividiu a novidade com os seguidores, nesta sexta-feira (20).

Em vídeo postado nas redes sociais, Paolla deu um spoiler do samba que ganhou do namorado.

A canção ainda não foi lançada, mas um trechinho da letra diz: "Um raio de sol invadiu minha casa. Um anjo sem asa. É ela. A bela e a fera.... Moça bonita. A mais bonita é ela. Ela é a mais bonita".

Nas imagens, Paolla aparece dançando ao lado de Diogo que aponta para amada enquanto a música toca ao fundo. Os dois chegam a trocar beijos em uma parte do vídeo.

Paolla e Diogo assumiram o romance, após muitos boatos, no dia 25 de julho durante um show do sambista. A atriz estava assistindo à apresentação do amado na coxia e foi chamada no palco. O casal se beijou em público pela primeira vez.

