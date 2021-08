Marcos Oliveira, o Beiçola, consegue emprego após cair em trote

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo papel do pasteleiro Beiçola da série A Grande Família (2001-14), conseguiu emprego após ser alvo de uma pegadinha na internet. O artista de 69 anos, que vinha enfrentando dificuldades financeiras, foi contratado como garoto-propaganda de uma marca de hambúrguer vegetal.

Recentemente, Marcos Oliveira atendeu a uma ligação que, sem saber, era dos humoristas Daniel Zukerman e Maurício Meirelles para o canal Varanda Gourmet. A dupla ligou para o veterano fingindo ser representantes da marca em questão. O eterno Beiçola caiu na brincadeira e aceitou a proposta de fechar contrato.

A brincadeira viralizou e agradou a direção da empresa citada no trote. No Instagram, Mauricio Meirelles comemorou a boa notícia, confirmando que Oliveira era o novo garoto-propaganda da marca. Em entrevistas recentes, o ator relatou que estava enfrentando problemas de dinheiro, já que não tem mais vínculo com a Globo.

*Com informações do Na Telinha