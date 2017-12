Após deslize, presos dominam presídio no Puraquequara em motim

Presos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada no quilômetro 2 da estrada do Puraquequara, aproveitaram um deslize da segurança e iniciaram um motim na tarde desta sexta (22). Segundo informações preliminares, os detentos quebraram grades e com uma chave improvisada começaram a abrir celas.

De acordo com uma fonte policial, que preferiu não se identificar, os presos se rebelaram e quebraram várias portas de celas na unidade prisional. Há a informação que a rebelião iniciou após um detento supostamente passar mal, mas a informação foi negada. Eles se concentraram no pátio onde costumam tomar banho de sol.

A fonte afirmou ainda que o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Cleitman Rabelo, foi ao local com presos para retomar o poder da unidade. Até a publicação deste conteúdo ainda não há informações oficiais se os presos fizeram reféns ou se há pessoas feridas no local.



Viaturas da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e Força Tática (FT) da Polícia Militar foram descoladas para o presídio.

