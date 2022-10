Número de eleitores brasileiros no exterior bate recorde em 2022

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número é 39,21% maior que o da última eleição, em 2018, quando ultrapassou 500 mil. Este ano, os eleitores brasileiros poderão votar em 181 cidades estrangeiras. A pedido do Ministério das Relações Exteriores, o TSE autorizou para as eleições 2022 postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. As mulheres são maioria do eleitorado no exterior, representando 58,54%. A pedagoga paraense Bruna Leite está em Zug, na Suíça. E relata a importância de votar apesar dos muitos quilômetros de distância do Brasil.

Para mim, é muito importante poder votar mesmo estando fora do Brasil porque ainda assim eu consigo exercer a minha cidadania e fazer parte de uma escolha tão importante para para nossa nação, afinal o presidente irá nos representar aqui fora também. E eu quero ter uma participação ativa e consciente nessa decisão naciional.

Alguns vão votar fora do país pela primeira vez. É o caso do designer Jeison Valejo, que mora em Braga, Portugal. Ele elogiou as ferramentas digitais que facilitaram a transferência do título, mas conta que a certeza de que conseguiria votar só veio na última hora.

Eu consegui transferir o voto pra cá sem nenhum tipo de problema, mas eu só fiquei sabendo que eu poderia de fato votar essa semana, depois da atualização do aplicativo. Foi um motivo de alegria mesmo, a gente até abriu um vinho português para poder comemorar.

Outros terão um pouco mais de dificuldade para votar. O jornalista Guilherme Araújo, que mora no México, conta que alguns consulados no país foram fechados, o que acaba prejudicando a logística para comparecer as urnas. Mas a vontade de fazer parte do processo democrático segue firme.

A força é grande de quem mora fora e espero que realmente os brasileiros que moram fora do Brasil posssam ter uma consciência na hora de votar, poder exercer o seu papel democrático tão importante

Lisboa é a cidade com maior quantidade de brasileiros habilitados a votar, com 45,2 mil eleitores. Em seguida aparecem Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respectivamente. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.

*Com informações do Senado Federal

Leia mais:

Sobe para 44, o número de mortes na Flórida causadas pelo furacão Ian

Imprensa internacional destaca “duelo de Titãs” nas eleições deste ano

Eleições 2022: Lula vence na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão