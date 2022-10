Ao tentar furtas cabos elétricos, homem tem pernas amputadas

Um homem teve as duas pernas amputadas num acidente enquanto tentava furtar cabos da SuperVia, na madrugada desta segunda-feira (3). Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, e o estado de saúde é grave.

Por volta das 5h40, os Bombeiros foram acionados para a ocorrência na Central do Brasil. De acordo com a concessionária, ele foi atingido ao acessar a via férrea no momento em que a composição em direção à estação Santa Cruz iniciou a partida.

A operação dos trens não chegou a ser afetada. A SuperVia lamenta o ocorrido e diz que “adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores” e que “realiza, por meio de avisos e campanhas educativas, que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança dentro do sistema ferroviário”.

*Com informações do Extra

