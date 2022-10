Equipe do Manaus Vôlei inicia preparação para disputar a Superliga Nacional de Voleibol Masculino

Manaus (AM) – A preparação para a Superliga Nacional de Vôlei Masculino C começou e os primeiros reforços para o Manaus Vôlei também já foram apresentados, a equipe representará Manaus na competição. A capital amazonense é uma das cidades-sede do evento e o prefeito David Almeida falou sobre a importância do esporte e a sua influência, nesta segunda-feira (3), em evento realizado no Novotel, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul.

O acolhimento da Superliga C e a montagem de um elenco com grandes nomes do voleibol evidenciam o ambicioso planejamento da prefeitura em colocar Manaus no cenário nacional da modalidade, recebendo e competindo em grandes jogos. David Almeida diz que quer tornar Manaus uma referência no esporte de qualidade.

“A mesma qualidade de vida que eu tenho, eu quero que a população tenha com o apoio da prefeitura. A Prefeitura de Manaus gasta 1,3 bilhão em saúde e no esporte estou dando essa prioridade ao esporte de qualidade. Não é só um vôlei, um futebol ou jiu-jitsu”, afirma Almeida.

Equipe do Manaus Vôlei foi apresentada pelo prefeito David Almeida Foto: Maiara Ribeiro

Da equipe, cinco atletas chegaram em solo manauara no último sábado (1º): os ponteiros Juarez Leal e Emanuel Filho; o oposto Felipe Mariano; o levantador Ítalo Nascimento; e o multicampeão ponteiro Thiago Alves, medalhista olímpico e tricampeão mundial com a Seleção Brasileira. Amarildo Figueiredo, prata da casa, será o comandante da equipe fora das quatro linhas.

Valendo vaga à Superliga B de 2023 ao campeão, a Superliga C reúne, entre os dias 4 e 11 de novembro, dez equipes das regiões Norte e Nordeste do país. Mais reforços chegarão a Manaus nos próximos dias para intensificar a preparação, que será realizada na quadra da minivila olímpica do Coroado, núcleo do programa “Manaus Esportiva”, que também apoiará a competição.

O capitão da equipe, Thiago Alves, também se pronunciou e enfatizou quanto o vôlei é importante para ele e para as crianças e juventude. O atleta lembrou que esteve na capital amazonense há 15 anos e se diz feliz por retornar à cidade para representá-la em uma competição. Thiago também afirmou que a região Norte tem que aparecer nos índices de reconhecimento do esporte.

“Eu fico muito contente por ter sido convidado pelo prefeito para esse projeto. Eu vim há 15 anos aqui com a seleção brasileira para disputar a Copa América e estar de volta aqui, ainda mais nesse projeto, eu fico bem feliz. Muitos me perguntaram das expectativas e eu digo que, considero o voleibol com um dos esportes mais competitivos e a gente tem apenas um mês para se preparar e se entrosar. Não vai ser fácil, mas conto com o apoio de toda a cidade”, relatou o capitão da equipe do Manaus Vôlei.

Além do vôlei, outros esportes também serão contemplados, de acordo com David Almeida. “Outros esportes, sim. Inclusive, nós temos o Manaus Adventure, um dos maiores eventos de aventura com a maratona aquática. Como aqui nós a questão dos nossos rios, nós queremos transformar Manaus como a meca dos esportes aquáticos. E no mês de novembro nós teremos esse evento de turismo esportivo de pesca, futebol, jiu-jitsu e outras modalidades que nós iremos participar contemplando toda a cidade de Manaus ”, confirma o prefeito.

Leia mais:

Prefeito David Almeida realiza lançamento do Boi Manaus 2022: ‘Maior da história’

Lula fala sobre incentivo ao esporte e elogia filho gestor do RPE Parintins

Skatistas contam histórias de superação por meio do esporte em Manaus