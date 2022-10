Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco poderão ativar o 5G na quinta-feira

Com decisão do Gaispi, todas as capitais do País passam a contar com estações de 5G na faixa de 3,5 GHz

Manaus (AM) – A partir da próxima quinta-feira (6), as prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação de 5G, realizada no ano passado, poderão ativar estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel nas cidades de Belém/PA, Macapá/AP, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Rio Branco/AC.

A faixa de 3,5 GHz é a que proporciona as melhores experiências do 5G.

A decisão foi tomada nesta terça-feira, 4/10, pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Até o dia 28 de novembro, quando vence a obrigação editalícia, as prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter, somadas, no mínimo 57 estações de 5G ativadas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco.

Até o momento, foram ativadas 5.275 estações 5G stand alone nas capitais brasileiras, o dobro do mínimo estabelecido.

Este total representa 5% das 93.159 estações do serviço móvel, de todas as tecnologias, ativadas no País.

As capitais representam 24% da população brasileira. Ou seja, mais de 50 milhões de usuários podem se beneficiar do 5G puro.

Até 2025 devem ser instaladas nas capitais, pelas três proponentes vencedoras dos lotes nacionais, 6.370 estações 5G.

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.

