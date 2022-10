Brasil concentra maior volume de ataques digitais na América Latina

A NETSCOUT SYSTEMS lançou recentemente seu Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS (DDoS Threat Intelligence Report) semestral, que analisa o impacto de ciberataques nas organizações públicas, privadas e governamentais em todo o mundo.

No primeiro semestre de 2022, o número de ataques digitais contra instituições religiosas na América Latina cresceu 78,73% na comparação com a segunda metade do ano passado. A maior incidência concentra-se no Brasil.

O País teve uma frequência de 12,4% de Ataques de Negação de Serviços (DDoS) – tipo de ataque cibernético que tenta tornar um website ou recurso de rede indisponível por meio de tráfego mal-intencionado – nos seis primeiros meses deste ano. A duração média foi de 26 minutos. O maior foi de 450 GB por segundo.O crescimento de ataques DDoS foi de 19% na América Latina. Mais de metade desses ataques tem o Brasil como alvo. Além das organizações religiosas, o setor financeiro também contribui significativamente para essa marca.

Os bancos comerciais experimentaram um aumento de 63% nos ataques no primeiro semestre deste ano em comparação com a segunda metade de 2021.Já as operadoras de cartões dos mais variados tipos foram de zero a 350 ataques nos últimos 18 meses.

O crescimento dos ataques cibernéticos corresponde diretamente ao crescimento do setor de bancos comerciais no continente. Outra possibilidade é que esses ataques DDoS estejam sendo usados como cortina de fumaça para outros tipos de eventos de intrusão.Alguns dos picos de ataques DDoS coincidem com datas de grandes eventos geopolíticos ou religiosos. No entanto, política e religião não são os únicos fatores que afetam o cenário cibernético de forma significativa. Mesmo grandes eventos de entretenimento e conferências podem desencadear ondas de ataques digitais. Houve um notável pico de ataques DDos durante o Carnaval deste ano no Brasil. Além da alta circulação de turistas, muitas empresas globais realizaram conferências no país no período.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

