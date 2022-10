Defesa Civil avalia bloco do Viver Melhor e não encontra dados estruturais

Manaus (AM) – A Defesa avaliou a estrutura de um dos blocos do residencial Viver Melhor 1, localizado no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade, após moradores ficarem assustados com possíveis estalos, na terça-feira (4).

A equipe técnica da Defesa Civil não identificou risco iminente, uma vez que, de acordo com a avaliação da engenharia, o abalo foi de revestimento e não estrutural. A pedido dos moradores, a equipe técnica avaliou também outros blocos, onde não foi identificado nenhum abalo estrutural a princípio, mas seguirá acompanhando a situação ao longo da semana.

“Nós avaliamos nove blocos, que totalizam pouco mais de 20 apartamentos, e a estrutura dos blocos em si não apresenta danos ou risco de desabamento, no entanto, foi identificada a necessidade de manutenção, uma vez que o residencial tem aproximadamente dez anos”, afirmou o engenheiro da Defesa Civil, Wallace Rozendo.

Uma ação conjunta deve acontecer ainda esta semana entre a equipe de engenharia da Prefeitura de Manaus, da construtora Direcional, responsável pela construção dos blocos, e da Caixa Econômica Federal, que financiou o projeto.

Incêndio

Outra ocorrência de impacto na cidade foi o incêndio na comunidade Nossa Senhora de Fátima, também na zona Norte. Uma casa foi incendiada, causando perda total do imóvel, que deve ser, parcialmente, demolido, onde há risco de desabamento.

A família foi imediatamente cadastrada pela equipe da Defesa Civil e encaminhada para a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), para ser inserida no Auxílio Aluguel.

