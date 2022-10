Quem é o favorito ?

Pela votação que obteve no primeiro turno e conforme os números da primeira pesquisa divulgada nesta fase final da disputa presidencial, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda é o favorito para vencer Jair Bolsonaro (PL) em 30 de outubro e voltar a comandar o Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2023.

Entretanto, o cenário favorável deste início de campanha em segundo turno não significa que a guerra esteja decidida em favor do líder petista. Isto porque os apoios recebidos recentemente por Bolsonaro poderão alterar substancialmente o atual quadro da campanha nos próximos dias.

Analistas advertem que os apoios ao presidente provindos, dentre outros, do governador reeleito Romeu Zema, de Minas Gerais, e de Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, poderão oxigenar fortemente a escalada bolsonarista em dois dos principais colégios eleitorais do país. São governadores de enorme peso, reeleitos com a força da indiscutível liderança e popularidade que ostentam em seus estados.

A possibilidade real de vitória de seus candidatos Tarcísio de Freitas e Onyx Dornelles Lorenzoni, em outros gigantescos colégios como São Paulo e Rio Grande do Sul torna Bolsonaro um candidato altamente competitivo, capaz de chegar no dia 30 deste mês em contenda mais do que acirrada com Lula. Na visão de vários analistas, o desenlace final entre os dois promete ser voto a voto nas urnas do dia 30.

Leia mais:

Pesquisa Pontual mostra Wilson Lima com 16 pontos na frente de Braga

David toca progressões

Wilson Lima reitera apoio a Bolsonaro: ‘Estamos juntos’