Veja novas datas anunciadas para shows do Couldplay no Brasil

A Banda Couldplay divulgou nesta segunda-feira, 10, as novas datas dos shows que aconteceriam em São Paulo e Rio de Janeiro neste mês e foram adiadas por conta de uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin.

Na capital paulista, as apresentações foram transferidas do Allians Parque para o Estádio do Morumbi. De acordo com a Live Nation, a mudança foi feita devido à disponibilidade do local.

De acordo com o novo calendário, os shows agora acontecerão nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023.

Os ingressos comprados anteriormente continuam valendo e informações sobre a localização de novos assentos serão enviadas por e-mail aos portadores de ingressos.

No Rio de Janeiro, as apresentações permanecem no Estádio Nilton Santos e serão realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2023.

Da mesma forma, os ingressos adquiridos anteriormente continuam valendo para as novas datas.

No instagran, a Banda publicou a seguinte mensagem:

Hello everyone



As promised, we now have the new dates and details for the Brazil shows which were postponed last week due to Chris’ health. The concerts will now take place in March 2023 but please note that we’ve had to move the São Paulo shows from Allianz Parque to Estadio do Morumbi due to venue availability.



Rio de Janeiro, Estadio Nilton Santos Engenhão

October 11th, 2022 > March 25th, 2023

October 12th, 2022 > March 26th, 2023



São Paulo, Estadio do Morumbi (new venue)

October 15th, 2022 > March 10th, 2023

October 16th, 2022 > March 11th, 2023

October 18th, 2022 > March 13th, 2023

October 19th, 2022 > March 14th, 2023

October 21st, 2022 > March 17th, 2023

October 22nd, 2022 > March 18th, 2023



All tickets remain valid, with no need to exchange them. Information on new seat locations will be emailed directly to ticketholders. Rio’s venue and ticket locations will stay the same.

For more details about refunds and seat locations, please visit www.eventim.com.br/coldplay.

Once again, we’re sorry for the inconvenience caused by these unavoidable postponements, and we’re truly grateful for all the messages of love and support.

A mudança de local gerou críticas de pessoas que compraram o ingresso:

jumellov – Show no Morumbi??? Isso é um absurdo e desrespeito com os fãs. Não foi para esse local que compramos o ingresso.

A infraestrutura do Morumbi é muito ruim. Volta o show para o Allianz.

carolbrandespim – Pode mudar isso aí paguei ingresso pra ir no Allianz Parque, infraestrutura bem melhor isso é um absurdo.

chazinha7 -Tiraram o show do Allianz, com localização infinitamente melhor, melhor acústica, e local coberto, pra colocar no Estádio do Morumbi, os setores extremamente longe do palco, descoberto e com uma localização horrível. Que lastimável.

