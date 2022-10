Confira 5 sintomas prévios e atípicos de ataque cardíaco em mulheres

Mulheres têm 50% mais chances de enfartarem do que os homens. No país, doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre elas

De acordo com o Ministério da Saúde, doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, são as principais causas de morte entre as mulheres no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pontua ainda que pessoas do gênero feminino têm 50% mais chances de falecer em decorrência de um ataque cardíaco do que os homens.

Cientistas da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos, realizaram um estudo que tinha como objetivo descobrir quais são os sintomas mais comuns de um infarto em mulheres — os sinais do acidente são diferentes entre eles e elas. A pesquisa foi publicada na revista científica Circulation.

O levantamento contou com dados de 515 mulheres de cinco localidades diferentes diagnosticadas com infarto agudo do miocárdio. Todas foram monitoradas pelos cientistas de quatro a seis meses após a alta. As participantes eram predominantemente brancas, mais velhas e 95% delas relataram sentir sintomas antes de sofrer o ataque cardíaco. Muitos deles são considerados atípicos para a condição, mas os cientistas consideram que a lista é importante para o diagnóstico precoce.

Sintomas

As participantes detalharam alguns sintomas sentidos um pouco mais de um mês antes de sofrerem o infarto. Entre eles estão:

Fadiga incomum (71%);

Distúrbio de sono (48%);

Falta de ar (42%);

Indigestão (39%);

Ansiedade (36%).

As mulheres também relataram alguns sintomas ocorridos durante o ataque cardíaco. Confira:

Falta de ar (58%);

Fraqueza (55%);

Fadiga incomum (43%);

Suor frio (39%);

Tonturas (39%).

*Com informações do Metrópoles

