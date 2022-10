Aeroporto de Manaus reunirá ‘apaixonados por aviação’ em evento

Pela primeira vez, Manaus participará do evento, que ocorrerá de forma integrada nos 11 países que fazem parte da rede

Manaus (AM) – Os apaixonados pela aviação que costumam fotografar aeronaves, conhecidos como spotters, contarão com uma programação especial no Manaus Airport, neste sábado (15).

O aeroporto, administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da rede VINCI Airports, participará, pela primeira vez, do VINCI Airports’ Spotter Day, evento voltado para esse público que ocorrerá, de forma integrada, em todos os 11 países onde a empresa atua.

Na programação de Manaus, os Spotters terão acesso a áreas como o Centro de Controle Operacional, a Sessão de Combate a Incêndio, além da pista, onde poderão registar as aeronaves por ângulos especiais com suas lentes, oportunidade única também para conhecer os bastidores do aeroporto da cidade.

A atividade ocorre em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), a Azul Linhas Aéreas e a Gol Linhas Aéreas.

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca: “É muito gratificante poder proporcionar esse momento único para eles e é, também, uma oportunidade ímpar de nos aproximarmos desse público tão especial para a VINCI Airports, já no nosso primeiro ano de operação em Manaus”.

Sobre a VINCI Airports

Maior operadora privada de aeroportos no mundo, a VINCI Airports administra mais de 50 aeroportos em 11 países na Europa, Ásia e nas Américas, dentre eles o Aeroporto de Manaus.