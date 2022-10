Prefeito David Almeida realiza abertura do Manaus Adventure 2022 e salienta ganho para o turismo local

A programação faz parte do planejamento da gestão de transformar Manaus na capital do esporte no Brasil e impulsionar o turismo na região



Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou nesta quinta-feira (13), a abertura do Manaus Adventure 2022, maior evento de turismo de aventura da região Norte, que acontece de 14 a 16 de outubro, na praia da Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense.

A programação faz parte do planejamento da gestão de transformar Manaus na capital do esporte no Brasil e impulsionar o turismo na região.

“Estamos realizando a abertura do maior evento de esportes de aventura da região Norte. Contamos com a presença da Ana Marcela Cunha, nossa mais importante representante da natação brasileira, e do Nelson Nakamura, multicampeão na pesca esportiva. Sabemos do potencial da nossa cidade. Temos o maior rio do mundo, temos todas as condições para transformar Manaus na capital do turismo esportivo do Brasil e uma rota para o mundo. A edição deste ano é apenas um embrião e já começou gigante. O Manaus Adventure entrará para a história do esporte brasileiro”, enfatizou Almeida.

Organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Manaus Adventure contará com representantes da França, Espanha, Venezuela e nove campeões brasileiros.

O evento engloba diversas atividades, entre elas, o arvorismo, rastejamento na areia, tirolesa, escalada, rapel, corrida com obstáculos, canoagem, pesca esportiva e natação nas águas abertas do rio Negro.

O presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, anunciou que esse evento já está no planejamento para entrar no calendário oficial da cidade.

“Já estamos em tratativas com os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para conseguir colocar a edição de 2023 do Manaus Adventure no calendário oficial da cidade. Foi feita uma equação complexa para que nós pudéssemos acolher a comunidade esportiva na nossa capital. Por isso, todos os envolvidos na organização deste evento estão de parabéns. Agradeço ao prefeito pela confiança e eu espero que daqui para frente nós possamos trazer eventos tão qualificados quanto esse”, destacou Oliveira.

Faz parte do evento a 1ª edição da Copa Brasil de Pesca Esportiva; 8ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã; 1ª edição do Desafio Internacional Manaus em Águas Abertas; 1° Jungle Adventure Sport; e a 1ª edição do Manaus Kids Adventure.

