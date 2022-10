Obras em área de desbarrancamento no São Raimundo entram em fase de conclusão

A obra ficou bastante conhecida no começo pela técnica que as equipes da Seminf utilizaram para fazerem a concretagem do talude.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informou na última sexta-feira (14) que a obra de contenção da área de desbarrancamento no beco Darci Azambuja, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade já conta com 95% de conclusão dos dos serviços.

A obra ficou bastante conhecida no começo pela técnica que as equipes da Seminf utilizaram para fazerem a concretagem do talude, por meio de rapel, onde os técnicos especializados ficaram pendurados em cordas para que o trabalho fosse executado de forma eficaz.

Como a área fica localizada à margem do rio Negro, esta era a única forma para se trabalhar, atuando de forma emergencial, para realizar a contenção do talude com o rip-rap, implantando uma nova rede de drenagem.

Após essa etapa, as equipes realizaram a contenção do rip-rap, com 70 metros de comprimento na encosta, grampeamento do solo e a projeção do concreto no talude.

O engenheiro Igor Mendes, que permanece à frente da obra, mencionou os serviços que ainda faltam ser executados e destacou que a obra está em fase de finalização.

“Estamos na fase final dos serviços, mas para entregarmos dentro dos padrões da Prefeitura de Manaus como determina o nosso prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Júnior, nossa equipe vai concluir com a drenagem superficial que é calçada, sarjeta e meio-fio, depois há limpeza para entregarmos tudo transformando com segurança e qualidade aos moradores”, afirma Igor.

Márcio Melo / Seminf

A empreendedora Jamily Loureiro, proprietária da peixaria do Joca, compartilha as dificuldades que já presenciou e enfrentou, e celebra a conquista da obra.

“Aqui nós tínhamos muito problema que caia o barranco, as escadas e as casas dos moradores e, graças a Deus, com essa obra já melhorou muito e vai melhorar muito mais, não só para gente, mas para os outros moradores que sofriam e agora foram beneficiados. Só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras Renato Júnior”, disse Jamily.

Leia Mais:

Trabalhadores em Manaus utilizam rapel para conter erosão na orla

Homem é preso com arma e droga no São Raimundo

Novo Cras é inaugurado no São Raimundo