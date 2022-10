Professora de Economia da Ufam é uma das homenageadas no 22º Prêmio Cidade de Manaus

Manaus (AM) – Michele Lins Aracaty e Silva, doutora em desenvolvimento regional, economista e docente do Departamento de Economia e Análise da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), será uma das homenageadas na 22ª Edição do Prêmio Cidade de Manaus. O evento é comemorativo pelos 353 anos da capital amazonense e acontecerá na próxima quinta (20), às 20h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro – Salão Rio Solimões, av. Sete de Setembro, 1546, Centro.

Ao longo de sua trajetória profissional, Michele Aracaty acumulou vasto acervo de livros, artigos, capítulos de livro, textos publicados em revistas, jornais locais e blogs, enquanto professora, economista, pesquisadora e escritora, muitos dos quais, na área do desenvolvimento regional e da biodiversidade amazônica. Também atuou na área de consultoria econômica e, como docente da Ufam desde 2013, na orientação de inúmeros trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, além de projetos de Iniciação Científica e de Extensão.

Esteve no cargo de vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-AM), em 2021, tendo a missão de coordenar o XII Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam). Nesse mesmo ano, foi homenageada com a Cruz do Mérito da Economia, tornando-se Dama Comendadora da Câmara Brasileira de Cultura do Amazonas. E em agosto de 2022, foi eleita imortal e ocupante da cadeira de n° 71 da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia (Alaca).

Para a homenageada, é com muita gratidão e felicidade que recebe essa importante premiação, que valoriza o trabalho de personalidades, profissionais liberais e empresas que contribuem com o desenvolvimento da cidade e do estado do Amazonas. “Receber o Prêmio Cidade de Manaus é um belo presente de uma cidade que completa 353 anos e onde escolhi viver há mais de duas décadas, sendo acolhida com muito carinho. Estou feliz pela indicação e pelo reconhecimento de tamanha importância. Só tenho a agradecer”, declarou Aracaty, ressaltando que homenagens assim só a incentiva a seguir em frente e continuar sua missão em prol do desenvolvimento regional e dos povos amazônicos.

E a professora economista ainda coleciona destaques importantes junto a entidades econômicas: em 2018, foi escolhida “Docente do Ano da Universidade Federal do Amazonas” pelo Corecon-AM Acadêmico. É membro da Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) e coordenadora adjunta do GT07 (Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional) da Sociedade Brasileira de Economia (Sober).

Sobre a Premiação

Em comemoração ao aniversário da capital amazonense, o 22° Prêmio Cidade de Manaus, realizado há exatos 22 anos, este ano volta ao Centro Cultural Palácio Rio Negro. Criada em 1996, é considerada uma das maiores cerimônias de premiação e de reconhecimento público da cidade, ao homenagear autoridades, empresas e profissionais liberais, que de uma maneira direta ou indireta têm contribuído com o desenvolvimento da cidade e do Amazonas. “Parabéns, Manaus e a todos os agraciados com esta honraria”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em alusão ao Outubro Rosa, Seminf realiza homenagem para todas as mulheres

Economia da sociobiodiversidade, caminhos para a Amazônia

Ministério da Economia estuda compensar empresas afetadas pela redução de IPI