Amazonas no AJP Tour Mexico NATIONAL Pro, Sul Americano de Jiu-jitsu Gi, Pan Americano No Gi e BJJ STARS 9

Nosso estado iniciou o mês de outubro com a vitória do Erike Souza Martins, o faixa preta da equipe White House Jiu-jitsu, que hoje lidera no México a equipe Brazilian Warriors, se sagrou campeão no AJP Tour Mexico National Pro na categoria +77kg.



Do dia 14 a 16 de outubro, tivemos o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 CBJJ/IBJJF, na Arena Cel. Wenceslau Malta – Rio de Janeiro, e mais amazonenses estiveram compondo o pódio. Na faixa preta, o Atleta Matheus Lima Rodrigues se sagrou campeão na categoria pena, representando a equipe Qatar Bjj, finalizando todas as quatro lutas que fez, antes do quarto minuto e tivemos em terceiro lugar, também nesta categoria, Jhonatha Frazão da equipe GF Team.

Ainda na faixa preta, tivemos Oziel Santos de Carvalho como campeão na categoria Galo, representando a equipe Gracie Barra.

Já na faixa marrom, na categoria Galo, Everton Teixeira defendendo a equipe CheckMat, foi o grande campeão. Lucas Maquiné brilhou e foi campeão na categoria Leve e terceiro lugar no Absoluto, representando a equipe Fratres.

Na categoria Meio Pesado, Pedro “Bolo” Souza, que vem dominando esta categoria, foi campeão defendendo a DreamArt.

Já no naipe feminino tivemos o terceiro lugar na categoria Pena e Absoluto da Randryely Souza, lutando pela Qatar BJJ, e na master 1, Andreia Cerdeira foi a grande campeã representando a equipe Nova União.



Na faixa Azul, a promessa Davi Libório foi campeão na categoria Super Pesado e Absoluto, representando a equipe Nabil JJ.



Também de 14 a 16 de outubro, no Centro Curtis Culwell – Texas, tivemos o Pan Americano No Gi, o casal prodígio, Nathiely de Jesus (Super pesado) e Manuel Ribamar (Meio Pesado) foram campeões na faixa preta adulto, representando a equipe Rodrigo Pinheiro que contou, também, na master 3 preta, com Rivaldo Junior que ficou com o terceiro lugar. Já na master 2, Thiago Reinaldo obteve o terceiro lugar na categoria Pesadíssimo e Absoluto, representando a equipe Gracie Barra.



No próximo dia 21 de outubro, acontece em São Paulo, a nona edição do BJJ Stars, com um card recheado de estrelas do Jiu Jitsu mundial e contamos com a participação de nada mais que 6 amazonenses.



As expectativas para esse evento estão elevadíssimas, pois o card conta com lutadores de nível muito alto e um GP valendo 100 mil reais.



Dos 26 atletas que lutarão no evento, seis são amazonenses, mais que 20% do card. O esquadrão amazonense conta com Micael Galvão, Samuel Nagai, Fabrício Andrey, Matheus Gabriel, Meyram Maquiné e Luis Paulo.



Teremos o confronto de Micael Galvão x Isaque Bahiense, os atletas já treinaram juntos na equipe DreamArt e se enfrentam sem kimono, é certeza de uma verdadeira batalha.



O duelo amazonense entre Fabrício Andrey x Samuel Nagai também tem uma expectativa elevadíssima, principalmente pelo confronto recente que aconteceu no Mundial deste ano, que para muitos foi uma das melhores lutas do campeonato, com vitória de Nagai, então podemos esperar uma luta muito movimentada e muito técnica nessa revanche.



No GP Lightweight, contamos com 3 amazonenses, Matheus Gabriel, Meyram Maquiné e Luis Paulo, que vão disputar os 100 mil reais, uma das maiores premiações vistas no Brasil. Categoria recheada de grandes competidores, podemos esperar belíssimos combates e torcer para, quem sabe, uma final baré.



Resta duvidas que o esporte do Amazonas é o Jiu-jitsu?



Seguimos na torcida por nosso estado e reiteramos o pedido de que nos mandem os seus resultados para divulgarmos.

