PF prende casal que tentava transportar cocaína para o exterior

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na noite de hoje (25), um casal que transportava cocaína acondicionada em 16 frascos de espuma de barbear, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

O casal, um homem de 39 anos e uma mulher de 34 anos, pretendia embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, em voo com escala em Lisboa, Portugal.

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta em frascos de espuma de barbear, no interior das bagagens despachadas pelo casal. Os presos foram encaminhados à Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain) para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

O casal será levado para um presídio do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

*Com informações do UOL

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Roberto Jefferson se entrega à Polícia Federal após atirar contra agentes

Polícia Federal deflagra operação contra pirâmide financeira em Manaus

Polícia Federal encontra transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro