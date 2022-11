Universitários realizam ação sobre câncer de mama em aldeia indígena de Manacapuru

Manacapuru (AM) – Professores e alunos do segundo período do curso de Enfermagem da Universidade Nilton Lins, em Manacapuru, realizaram uma série de ações na aldeia indígena Sahu Apé, no KM 37 da estrada Manoel Urbano (AM-070). A ação que aconteceu no último final de semana teve o intuito de conscientizar e alertar as mulheres da comunidade sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A ação faz parte do projeto de inclusão e de responsabilidade social desenvolvido pela instituição em Manaus e em diversos municípios do interior do estado no qual a Universidade atua de forma presencial, ou on-line, voltados para a prestação de serviços em diversos segmentos para a sociedade.

De acordo com o professor da disciplina Saúde Coletiva e coordenador da atividade, Reginaldo Viana, esta foi a primeira vez que as mulheres da aldeia receberam orientações realizadas pelos docentes sobre a doença e os resultados foram positivos para os alunos e para a comunidade.

“É muito importante para a Universidade promover a troca de informações e levar o conhecimento da sala de aula para a realidade do nosso estado, além de estimular a troca de informações culturais e também sobre a medicina tradicional indígena”, acrescentou o professor.

No mês de abril, a Universidade Nilton Lins também realizou uma série de atividades sobre saneamento básico e a importância dos cuidados com a água e com a coleta do lixo na aldeia indígena Tururukari, da etnia Kambeba, também em Manacapuru. Até o final do ano, outras duas ações estão previstas para acontecer em comunidades tradicionais do município.

