Jacaré arranca pé de homem durante pescaria em Manacapuru; vídeo

Manacapuru (AM) – Durante uma pescaria com amigos, na tarde de quinta-feira (27), um homem identificado apenas como Marcos, de 27 anos, teve o pé arrancado por um jacaré em um laguinho, localizado entre as comunidades Sacambu e Campinas no município de Manacapuru (a 68 quilômetros distante de Manaus).

De acordo com as informações, Marcos estava na companhia de amigos quando foi surpreendido pelo animal que o atacou. O jacaré arrancou parte da perna e o pé da vítima. Após o ataque, os amigos do homem capturaram o réptil.

Fotos e vídeos chocantes sobre o ataque circulam nas redes sociais. Marcos foi socorrido para uma unidade de saúde de Manacapuru. Após receber atendimento, ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. O estado de saúde da vítima é estável.

Populares relataram que durante a vazante é comum aparecer esses animais na região.

