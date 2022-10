Venha se divertir no Sesc AM com Sabadão do Comerciário neste sábado

Manaus (AM) – Em comemoração ao Dia do Comerciário, celebrado no dia 30 de outubro em todo o país, o Sesc Amazonas promove neste sábado, 29/10, o evento Sabadão do Comerciário.

A atividade será realizada no parque aquático e na quadra de areia da unidade Sesc Balneário, situada na Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada, de 9h às 18h30.

Programação

As comemorações contarão com apresentações musicais, feijoada, torneios esportivos e transmissão ao vivo da Final da Copa Libertadores da América. Entre as atividades recreativas também estão os torneios de sinuca, dominó, vôlei de areia e fut pênalti. O som ao vivo ficará por conta da Banda Prime.

A equipe de fisioterapia do Sesc Amazonas também estará presente oferecendo serviços de massagem relaxante, ventosa e liberação miofascial.



Acesso ao Clube

As pulseiras de acesso ao Parque Aquático estarão à venda na Central de Relacionamento do Sesc Balneário, a partir das 08h30.

Para trabalhadores do comércio e seus dependentes, a pulseira de acesso tem o valor de R$ 5,00 (crianças de 4 a 10 anos) e R$ 10,00 (público a partir de 11 anos).

Para usuários com Credencial Sesc, os valores são de R$ 10,00 (crianças de 4 a 10 anos) e R$ 25,00 (a partir de 11 anos).

Para o público que não possui a Credencial Sesc, o valor é de R$ 50,00. Crianças até 3 anos de idade não pagam entrada.

