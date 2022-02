Roberto Cidade solicita reforma de quadra poliesportiva na Compensa

Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), solicitou o apoio da Prefeitura de Manaus para a reforma e construção de cobertura da poliesportiva do Prosamin, do bairro Compensa 1, zona Oeste da cidade.

Abandono

Segundo Cidade, moradores da área procuraram o gabinete para relatar o estado de abandono da quadra, localizada na avenida Padre Agostinho Caballero, que está com o piso danificado, gradil quebrado e não possui cobertura, o que inviabiliza a prática de esporte em período chuvoso, como o que Manaus vivência no início do ano.

“Os relatos são de que a quadra foi construída há 15 anos e, desde então, nunca recebeu reparos. No início, atendia cerca de 300 jovens em campeonatos e atividades diárias e hoje pouco mais de 50 utilizam o espaço, justamente pela situação precária. Sabemos o quanto as atividades esportivas são importantes para afastar as crianças da marginalidade e por isso essa reforma é uma demanda urgente”, afirmou Cidade.

O local também recebe aulas de zumba, no entanto, por conta das constantes chuvas, a atividade não tem sido realizada.

“A falta de cobertura é um pedido dos moradores e também solicitamos essa construção”, finalizou.

*Com informações da assessoria

