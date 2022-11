Veja como evitar curtos-circuitos e quais cuidados com a utilização dos eletrodomésticos

Manaus (AM) – Incêndios iniciados a partir de curtos-circuitos em instalações elétricas por má utilização de eletrodomésticos ou problemas com fiação das residências estão as causas mais frequentes de incêndios no estado, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Apesar de começarem em locais isolados, esse fogo tem alta chance de se propagar e destruir casas e comércios.

“Se você conseguir entender como você deve utilizar os eletrodomésticos e como ter certos cuidados com a instalação elétrica do seu comércio ou da sua residência, você pode facilmente evitar que esses incêndios aconteçam, e no momento que eles acontecerem, evitar que se propaguem e virem grandes incêndios”, explica o cabo do Corpo de Bombeiros, Marcus Freire.

Os ventiladores e condicionadores de ar são os vilões domésticos e são frequentes entre as motivações de incêndios residenciais. Por isso, é preciso maior cuidado com a instalação adequada, além de observar se há alguma falha de funcionamento.

Problemas de defeitos de fábrica, com as instalações elétricas incompatíveis ao uso dos aparelhos, mau funcionamento dos equipamentos, ou até mesmo quedas bruscas de energia são fatores que podem ocasionar também princípios de incêndios.

“Geralmente no verão amazônico é a época que a gente mais utiliza esses aparelhos por conta do calor excessivo. Então toda vez que você for usar um ventilador, use de uma maneira que ele esteja isolado, que não fique próximo de camas, guarda-roupas, poltronas, sofás. Dessa forma, caso haja um princípio de incêndio, ele fica isolado e não vai propagar para outros materiais combustíveis que estejam perto”, orienta o cabo Freire.

Ao sair de casa, é importante sempre fazer uma vistoria para confirmar que os equipamentos ficaram desligados e fora da tomada.

“Se você está utilizando esses aparelhos dentro da sua residência ou do seu comércio e precisa se ausentar por algum motivo, por minutos ou horas, você tem que deixar esses aparelhos desligados. Já houve casos de incêndios que começaram porque a pessoa saiu para buscar um filho na escola, ou para fazer algumas compras e, ao retornar, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a ocorrência por chamada por vizinhos”.

O secador de cabelo é outro utensílio doméstico que deve ser visto com atenção. “É preciso observar qual a tensão elétrica recomendada no manual de instruções, caso você tenha dúvidas se a tensão elétrica é a correta, se vai suportar, não use até que você tenha contratado um profissional da sua confiança, um eletricista para que ele possa medir a tensão das suas tomadas e verificar se tem segurança em utilizar o aparelho”, aconselha Marcus Freire, ao enfatizar que um secador de cabelos que possui a mesma tensão que um aparelho de ar-condicionado.

Uma dica do Corpo de Bombeiros é que as instalações elétricas estejam sempre recebendo manutenção de profissionais a cada compra de mais aparelhos, evitando assim possíveis superaquecimentos nas redes elétricas.

Equipamentos que precisam de maior atenção

Benjamin e ligações múltiplas: Outro foco de risco em casa são as extensões elétricas e os conhecidos Benjamins. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ideal é verificar a tensão que eles suportam, assim como a dos aparelhos que se pretende conectar, para que não ultrapasse a tensão recomendada, evitando superaquecimento.

Celulares e carregadores: cuidado para não colocar para carregar o aparelho em cima de camas ou sofás, pois problemas com as redes externas podem gerar no cabo uma ignição e, em contato com materiais inflamáveis, pode iniciar o fogo, que tem risco de propagação mais célere.

Pranchas de cabelos, as ‘chapinhas’: evitar durante o uso colocar em cima de camas ou sofás, pois são matérias inflamáveis e podem também propagar incêndios de grandes proporções.

Recomendações em caso de incêndios: como proceder?

Existem algumas medidas que se pode tomar dentro da residência antes de acionar o Corpo de Bombeiros. O acionamento do Corpo de Bombeiros deve ser feito de forma imediata pelo telefone 193, que funciona 24 horas por dia.

“No momento que você se depara com um aparelho que ele está isolado, e você vê que existe um princípio de incêndio e as chamas não podem causar um ferimento em você, nós recomendamos que a pessoa se dirija até o disjuntor externo da residência ou do comércio e desligue a chave geral. Com isso, as chamas não devem se propagar”.

Caso não haja segurança em fazer o procedimento, o ideal é não mexer. Apenas deixar o local e aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros.

