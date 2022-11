Pesquisa descobre duas novas espécies de sapos na Amazônia

Conforme relatou a pesquisadora, há potencial para novas descobertas científicas no decorrer do projeto

Manaus (AM) – Duas novas espécies de anfíbios do gênero Allobates foram descobertas na Amazônia.

Os anuros, anfíbios que não possuem caldas, representados na natureza pelos sapos, rãs e pererecas, foram localizados na Reserva Extrativista do Baixo Juruá e na Floresta Nacional de Tefé, unidades de conservação localizadas no estado do Amazonas. A pesquisa recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

De acordo com a doutora em Ecologia e coordenadora do projeto, Albertina Pimental Lima, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que coordenou o projeto, as novas espécies foram detectadas na primeira amostragem da pesquisa, que está em andamento.

Conforme relatou a pesquisadora, há potencial para novas descobertas científicas no decorrer do projeto, iniciado em março deste ano.



“Nós conseguimos registrar duas espécies novas de Allobates. Até o momento, realizamos as compras do material para a extração de sequência genética. Já estamos realizando o sequenciamento do material coletado, e iniciamos a descrição das duas espécies”, destacou Albertina.

