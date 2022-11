O longa “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, que faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês), chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10).

Com uma história sobre luto, em respeito a morte do ator Chadwick Boseman (1976-2020), que interpretava o protagonista Rei T´Challa, o filme promete superar os limites do gênero de super-heróis. O filme encerra a fase 4 do MCU com chave de ouro.

O filme conta com 2h41m de duração e, com mais de 100 críticas agregadas, nesta terça-feira (8) alcançou 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que reúne as críticas dos especialistas.

Conforme a crítica, “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” é o filme mais comovente e poderoso da Marvel, além de ser uma bela homenagem a memória de Chadwick Boseman.

A sequência do longa Pantera Negra, dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige, mostra a expansão do mundo de Wakanda.

Após a morte de Chadwick Boseman), Wakanda Para Sempre tem como foco os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa.

Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o), integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross (Martin Freeman). Em meio a isso tudo, Wakanda ainda terá que aprender a conviver com a nação debaixo d’água, Atlantis, e seu rei Namor (Tenoch Huerta).

Além de Angela Basset, o elenco conta ainda com Letitia Wrigh, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore.

Leia mais:

Show ‘Tardezinha’ em Manaus libera venda de ingressos nesta quarta

Cine Casarão recebe estreias e segue com filmes do Festival de Cinema Italiano

Estudantes da Educação Especial produzem 71 livros em projeto