Manaus (AM) – Com investimentos nos centros de convivência do idoso e da família, o Governo do Estado alcança sete municípios com projetos voltados ao esporte e lazer da população amazonense.

Ao todo, cinco cidades do Amazonas incluindo a capital possuem intervenções nesses espaços e duas obras foram concluídas nos municípios de Beruri e Manicoré (a 73 e 332 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Quadras de esporte também estão recebendo reformas para melhorar a qualidade de vida da população. Foto: Anderson Nascimento/Secom

As obras seguem determinação do governador Wilson Lima. De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), em Beruri, no interior, as obras foram concluídas no Centro de Convivência do Idoso.

Em Manicoré as construções do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), também finalizaram. Os investimentos passam de R$ 2,1 milhões nas três obras.

Cidades

De acordo com o órgão público, além desses espaços, outros trabalhos vêm sendo executados nas cidades de Guajará, Maraã, Santa Isabel do Rio Negro e Canutama, reunindo novas construções de centros de convivência para idosos, totalizando R$ 2,9 milhões em recursos estaduais.

O engenheiro da Seas, Carlos Emídio, explica que os investimentos nos espaços de assistência social iniciaram em 2021, ampliando o acesso da população a atividades de lazer e de esporte.

“O Governo do Estado foi muito sábio em beneficiar a população do interior com centros de convivência para idosos, para trazer diversas atividades para público da terceira idade e também para a juventude. Todos vão ter ali uma quadra para jogar bola, a família em si terá várias atividades, atendendo da melhor forma possível o cidadão daquele município”, explicou o engenheiro.

Obras na capital

Em Manaus, o governo deu início a revitalização de três centros estaduais de convivência. Até o final do ano, a previsão é que as melhorias alcancem sete espaços.

As reformas iniciaram pelo Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, Centro Estadual de Convivência do Idoso e Centro Estadual de Convivência da Família Maria de Miranda Leão.

“Essas revitalizações abrangem diversos tipos de serviços, entre trocas de coberturas, onde há quadras estão todas sendo revitalizadas com troca de alambrado, serviço de pintura do piso, drenagem das quadras de areia onde não existia, troca de material de todo tipo de alvenaria, revestimentos cerâmicos, vidros, esquadrias, portas, janelas, entre outras atividades”, pontuou Emídio.

A dona de casa Marcileia Mendonça, de 44 anos, utiliza diariamente a área de academia do Centro de Convivência Madgalena Arce Daou, que está recebendo reparos. Segundo ela, as revitalizações são importantes para manter as atividades nesses locais.

“É a minha segunda casa. Chego aqui, faço as minhas atividades e vou pra casa. É muito importante esse espaço aqui pra gente porque nós estamos acostumados com um local para vir, frequentar com a família e agora reformando está tudo de bom”, completa a dona de casa.

*Com informações da assessoria

