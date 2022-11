Amazonense Werton marca o primeiro gol pelos profissionais e Flamengo empata com o Juventude

Caxias do Sul (RS) – O futebol amazonense escreveu uma página memorável em sua história nesta quarta-feira (9). O amazonense Werton, de 19 anos, marcou o primeiro gol pelos profissionais do Flamengo e garantiu o empate em 2 a 2 do Rubro-Negro com o Juventude. A partida aconteceu em Caxias do Sul (RS), no estádio Alfredo Jaconi, e valeu pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O gol foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando o time de Dorival Jr. perdia por 2 a 1. Quem abriu o placar foi o Flamengo, logo aos 50 segundos de jogo, quando Matheuzinho marcou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, o Juventude virou com gols de Paulo Henrique e Jadson. No segundo tempo, gaúchos e cariocas tentaram, mas o gol só foi sair pelos pés de Werton, que dominou de costas, girou sobre o zagueiro e chutou no cantinho.

No Flamengo há mais de 10 anos, ele renovou contrato com o Flamengo até 2024 em setembro, com multa rescisória estipulada no valor de R$ 356 milhões. Destaque na equipe do Sub-20, ele disputa a final da Copa do Brasil da categoria no sábado (12), contra o Palmeiras, em Barueri (SP). Depois do jogo, ele concedeu entrevista para a Rede Globo e dedicou o gol à família.

Werton fez sua quarta partida pelos profissionais do Flamengo. Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

“Feliz demais pelo meu primeiro gol com a camisa do Flamengo. É o clube que eu amo desde pequeno. Infelizmente não conseguimos a vitória. Esse gol vai para a minha família, que abdicou de tudo para abraçar o meu sonho”, destacou o camisa 19.

