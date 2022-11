Manaus recebe limpeza com auxílio de varredoras mecânicas

A avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste, e o Igarapé do Passarinho, zona Norte, são alguns pontos onde as mecanizadas desenvolveram o trabalho de limpeza

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou nesta segunda-feira (14), a manutenção de limpeza, em algumas vias da cidade, usando as máquinas de varrição, que proporcionam agilidade e diminuição de tempo no serviço. A avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste, e o Igarapé do Passarinho, zona Norte, são alguns pontos onde as mecanizadas desenvolveram o trabalho de limpeza.

A varredeira mecanizada possui na parte frontal uma escova móvel com grande raio de alcance, que possibilita a varrição de meios-fios e calçadas, em que os resíduos são recolhidos para debaixo da máquina e lançados no interior da caçamba por sistema de sucção. A capacidade é de 2,6m³. A caçamba basculante possui 2,9 metros de altura, o que facilita o transbordo dos resíduos para contêineres e caminhões.

“Essas máquinas deixaram de ser novidade, e passaram a ser realidade, atuando no campo fazendo aquilo que lhes foi confiado, a limpeza das vias da cidade”, disse o subsecretário de Operações da Semulsp, Jairo Santos.

Esta nova aquisição trabalhando em conjunto com os servidores da Semulsp tem obtido sucesso nos serviços, principalmente na efetivação das ações em um tempo muito mais curto, reduzindo esforço e gastos.

A Semulsp atua todos os dias em 70 pontos da cidade, desenvolvendo os serviços de poda, capina, raspagem, varrição, pintura de meios-fios, pintura de mosaico, irrigação e lavagem.

