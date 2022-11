O jogador de futebol mais condecorado do mundo agora com a 1xBet: Dani Alves torna-se embaixador da casa de apostas confiável

O brasileiro conquistou 43 troféus em mais de 20 anos no esporte, tornando-se o jogador de futebol mais premiado do mundo

O mundialmente famoso jogador brasileiro Dani Alves tornou-se o embaixador global da marca da empresa de apostas 1xBet. As partes assinaram um acordo até 2024, marcando o início de uma longa e bem-sucedida parceria.

“Você sabe, a 1xBet e eu somos muito parecidos. Eles, assim como eu, se esforçam para ser os melhores e ter os objetivos mais altos. Consegui ganhar mais de 40 troféus em minha carreira – acredito que nossos triunfos conjuntos com a 1xBet também trarão muitas novas conquistas. Estou muito feliz por me tornar embaixador de uma marca tão top. Há muita emoção e surpresas agradáveis pela frente. Não perca!” – afirmou Dani Alves.

“Acredito que a nossa parceria com o Dani será tão bem sucedida como a sua carreira de jogador” – foi isso que um representante da 1xBet comentou sobre o início da cooperação com o jogador de futebol.



O brasileiro conquistou 43 troféus em mais de 20 anos no esporte, tornando-se o jogador de futebol mais premiado do mundo. Ele ganhou muitos títulos jogando pelo Barcelona e PSG, que são parceiros da 1xBet. Além disso, Dani Alves jogou com sucesso em times famosos como Juventus, Sevilla, São Paulo e, claro, a Seleção Brasileira. No verão passado, ele se juntou ao clube mexicano Pumas. Agora, aos 39 anos, ele ainda está jogando em alto nível, então há mais triunfos por vir!

A casa de apostas preparou muitas ofertas e eventos incríveis para seus clientes e fãs de Dani. A propósito, ele tem dezenas de milhões de apoiadores! Só no Instagram o atleta tem mais de 37 milhões de seguidores, o dobro da população da Bahia, estado brasileiro onde nasceu.

Siga as redes sociais do Dani Alves e da casa de apostas e participe das promoções e atividades! Muitas possibilidades — 1xBet!

Sobre a 1xBet

A 1xBet é uma empresa de apostas mundialmente famosa com mais de 15 anos de experiência. Os clientes da marca podem apostar em milhares de eventos em mais de 60 esportes. Além disso, o site e o aplicativo da empresa estão disponíveis em mais de 60 idiomas.

Além de Barcelona e PSG, a 1xBet também coopera com outros clubes e organizações esportivas conhecidas, por exemplo – Série A italiana e CAF. Além disso, o portfólio de parceiros da 1xBet inclui organizações populares de eSports, como Team Spirit, K23, Tundra Esports, OG Esports e MiBR. A casa de apostas tornou-se repetidamente indicada e vencedora de prêmios de prestígio, incluindo IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards e outros.

