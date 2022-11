Bolsonaro dá entrada em hospital de Brasília com dores abdominais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada na noite de quinta-feira 17 no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo, que conversou com fontes do Gabinete de Segurança Institucional.

De acordo com o jornal, a situação de Bolsonaro é avaliada e uma nova cirurgia no abdômen não estaria descartada. Desde que tomou a facada, em 2018, Bolsonaro já passou por quatro procedimentos e foi internado várias vezes com dores abdominais.

Assim como na internação anterior, o diagnóstico é de que uma nova hérnia na região da cicatriz acometeu Bolsonaro. Ele já foi operado uma vez, em 2019, para corrigir o problema.

Ainda não se sabe se a situação fará com que Bolsonaro mantenha a reclusão, que se arrasta desde que foi derrotado por Lula no dia 30 de outubro. Desde então, ele apareceu rapidamente apenas duas vezes no Planalto.

Fontes próximas ao presidente afirmaram a diferentes jornais que ele estaria abatido com a derrota, além de ter que lidar com uma infecção na perna, chamada erisipela. A informação mais recente dava conta de que ele estaria recuperado e a expectativa era de que ele voltasse a despachar na segunda-feira (21).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ex-ministro publica vídeo de Bolsonaro chorando durante culto em Recife

PGR pede ao STF arquivamento de investigação da CPI da Covid contra Bolsonaro

Alto Comando do Exército descarta Bolsonaro e confirma respeito ao resultado das eleições no país