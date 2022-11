Café da manhã e visita do prefeito marcam inauguração da Rua da Copa, na Vila da Prata

A Rua Santa Isabel, no bairro Vila da Prata, é um dos pontos escolhidos pela Prefeitura de Manaus para transmissão de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

Manaus (AM) – Seguindo a tradição, os moradores da Rua Santa Isabel, a “Rua da Copa”, no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus, inauguraram a decoração da via com um café da manhã no último domingo (20).

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, também visitaram o espaço na manhã de ontem, posaram para fotos com moradores e ouviram demandas da população.

A Rua Santa Isabel ganhou, pela terceira copa seguida (2014, 2018 e 2022), o concurso cultural “Ruas da Copa”, realizado pela Prefeitura de Manaus.

O local receberá banheiros químicos, palco, som, telão LED e iluminação para transmitir os jogos da competição.

Na oportunidade, o prefeito de Manaus elogiou o trabalho de decoração dos moradores e classificou a rua como uma das 5 mais bonitas do mundo em período de Copa do Mundo.

Ao todo, são aproximadamente 400 metros de rua decorada com bandeirolas e pinturas no asfalto que simbolizam a paixão do torcedor pela seleção brasileira e o futebol.

A tradição teve início há 40 anos, na Copa do Mundo da Espanha (1982), e ganhou repercussão mundial a partir de 2014, na Copa do Mundo do Brasil.

Este ano, na edição do torneio no Catar, já são 11 o número de Copas do Mundo em que os moradores da Rua Santa Isabel decoram a rua nas cores da bandeira do Brasil.

A Rua da Copa será um dos pontos de transmissão em Manaus de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Em dias de jogos da seleção, a programação cultural na Rua da Copa terá início com duas horas de antecedência do horário de cada partida.

Como chegar?

A Rua Santa Isabel está localizada no bairro Vila da Prata próximo ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) e a Prefeitura de Manaus.

O trecho decorado para a Copa do Mundo fica atrás da Escola Joaquim Gonzaga Pinheiro, entre as ruas Doutor Dalmir Câmara (antiga Rua Brasil) e Arthur Virgílio.

Localização via GPS: R. Santa Isabel – Vila da Prata

https://maps.app.goo.gl/memX5mgrxwfo6qTLA

