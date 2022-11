Polícia Militar prende mais de 30 no fim de semana em Manaus

As prisões foram ocasionadas pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, além do cumprimento de seis mandados de prisão.

Manaus (AM) – Entre a manhã de sexta-feira (18/11) e as primeiras horas desta segunda-feira (21/11), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 39 infratores e apreendeu sete adolescentes.

Os bairros das zonas oeste, norte e leste de Manaus registraram o maior número de ocorrências.

De acordo com os policiais, a maioria das prisões em flagrante foi ocasionada pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, além do cumprimento de seis mandados de prisão.

Ao todo, as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 60 porções de drogas, 9 armas de fogo, 33 munições e mais de R$ 1,7 mil em espécie.

Colônia Oliveira Machado

No bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus, um homem de 20 anos fo preso em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de receptação. O suspeito foi abordado na rua 13 de Maio e levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Cidade de Deus

No bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Em posse deles, a guarnição apreendeu dois revólveres calibre 38 e oito munições do mesmo calibre. A dupla foi levada ao 6º DIP.

Cachoeirinha

Policiais militares apreenderam um homem no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade com duas porções de maconha e uma porção de cocaína. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Leia mais:

Militar do Exército é executado com 16 tiros em Manaus

Homem torturado no “tribunal do crime” consegue fugir de criminosos em Manaus

Homem sobrevive após levar vários tiros em tribunal do crime, em Manaus