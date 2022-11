‘Brahma Fest’ vai transmitir jogo do Brasil e Suíça no anfiteatro da Ponta Negra

Manaus (AM)- A empresa Pump Entertainment, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vai transmitir o jogo do Brasil X Suíça na Copa do Mundo Fifa 2022, nesta segunda-feira (28), no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste, a partir das 11h, com o evento “Brahma Fest”.

Esta segunda transmissão ao vivo com atração, vai contar com a participação das bandas de Forró Meu Xodó e D’Seven, além do DJ Daniel, que promete agitar os torcedores nos intervalos do jogo.

“Na primeira transmissão, tivemos um público de mais de oito mil pessoas acompanhando o jogo da Seleção Brasileira de Futebol. Na segunda-feira, dia 28, esperamos o dobro. Além da transmissão no anfiteatro da Ponta Negra, a gestão do prefeito David Almeida está apoiando, também, as ‘Ruas da Copa’ e a praça do Caranguejo, no Eldorado”, comentou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O “Brahma Fest”, evento de transmissão com shows gratuitos, vai acontecer no anfiteatro da Ponta Negra sempre que a Seleção Brasileira jogar durante a 22ª Edição da Copa do Mundo.

“Para nós da Pump Manaus, é uma grande satisfação estar na realização do ‘Brahma Fest’ com o apoio da Prefeitura de Manaus e da Ambev. O torcedor manauara merece esse momento de descontração. Fica aqui o convite: venham assistir com a gente, na Ponta Negra, ao jogo do Brasil X Suiça”, finalizou o CEO da Pump Manaus, Bernard Teixeira.

O apoio da Prefeitura de Manaus nos pontos de transmissão é com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2022.

