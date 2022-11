Holanda vence o Qatar e garante liderança do Grupo A da Copa

A Holanda venceu o Qatar por 2 a 0, no Estádio Al Bayt, e confirmou a liderança do Grupo A. O confronto foi o de melhor nível por parte da seleção holandesa, que criou diversas oportunidades diante dos anfitriões, que já estavam eliminados. Gakpo e Frenkie De Jong, os dois melhores da Laranja na primeira fase, marcaram os gols.

Além da Holanda, o Senegal também garantiu vaga para as oitavas de final, enquanto Equador e Qatar ficaram de fora do mata-mata. Europeus e sul-americanos enfrentam segundo e primeiro colocado do Grupo B, respectivamente. A definição do certame acontecerá ainda nesta terça-feira.

Dificuldade Holandesa permanece

Mesmo com mais mudanças na equipe titular, a Holanda não conseguiu ter bom ritmo de jogo nos minutos iniciais. A dificuldade continua sendo a saída de bola e a falta de integração entre meio-campo e ataque. Assim como nos primeiros jogos, Frenkie De Jong esteve sobrecarregado e, por isso, teve problemas para armar a equipe holandesa.

Com isso, o Qatar ganhou campo e começou a gostar do jogo. Alguns contra-ataques dos anfitriões levaram perigo à defesa da Laranja, embora não tenham criado nenhuma chance clara de gol. Depois, aos poucos, a Holanda foi retomando o controle da partida e estabelecendo a posse de bola.

Gakpo abre o placar

O grande diferencial da Holanda nesta Copa do Mundo tem sido Cody Gakpo. O meia-atacante do PSV tinha marcado os dois gols da Laranja na competição e, nesta terça-feira, não foi diferente. Ele driblou na entrada da área, invadiu e balançou as redes do Qatar com pouco mais da metade do primeiro tempo por jogar. O camisa 8 é um dos artilheiros do certame, ao lado de Enner Valencia, do Equador.

O momento é de Frankie de Jong

O holandês é um dos grandes destaques da Laranja na primeira fase da Copa do Mundo. Atuando como catalisador da equipe de Van Gaal, com função importante na construção do jogo da equipe, ele balançou as redes pela primeira vez nesta terça-feira. Após grande jogada de Memphis Depay pela esquerda, o goleiro deu rebote e Frenkie marcou aos quatro minutos do segundo tempo.

Domínio total da Holanda

Se no primeiro tempo a equipe de Van Gaal teve dificuldades para criar, o segundo tempo foi repleto de boas oportunidades. Memphis e Gakpo se entenderam muito bem no ataque, formando uma dupla interessante e que pode ser a titular no mata-mata da Copa do Mundo. Aos poucos, o treinador foi sacando suas peças, com intuito de preservá-las para a próxima fase.

Gol anulado e fim de jogo morno

A Holanda ainda teve mais uma bola na rede, com Berghuis, mas o tento acabou anulado pela arbitragem. O árbitro de vídeo viu toque de mão de Gakpo no lance. Depois disso, a Laranja apenas administrou o resultado, com bom toque de bola. O Qatar até chegou a procurar o ataque e tentar o ‘gol de honra’, mas a zaga holandesa se manteve firme e não concedeu.

