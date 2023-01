Curso para condutores de transporte coletivo certifica 77 pessoas no Amazonas

Condutores dos modais alternativo e executivo, na manhã desta sexta-feira (20/01), receberam certificados de conclusão de curso de transporte coletivo de passageiros na capital do Amazonas. A cerimônia foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e entregou 77 certificados.

O evento contou também com a presença do presidente da Cooperativa de Transporte Urbano do Estado do Amazonas (CVTRAM), Roberto Albuquerque, e do presidente da Cooperativa dos Permissionários em Transporte Alternativo, Coletivo e Urbano do Amazonas (COOPTRAM), Venício José.

“Hoje esses condutores estão mostrando com muita dedicação o quanto são profissionais de excelência e que eles não podem ser avaliados por essa régua dos maus profissionais. Com esses motoristas devidamente qualificados, mostra que o transporte executivo e alternativo é um transporte que oferece serviços de qualidade”, destaca o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Ministrado por instrutores do Detran-AM, o curso de carga horária 50 horas aulas teórica especializou 60 condutores, e 17 profissionais tiveram o curso atualizado. O conteúdo aplicado foi sobre a legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente, convívio social e relacionamento pessoal.

O curso contou com a parceria da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). O presidente do Sistema OCB/AM, José Merched, ressaltou a satisfação de ser parceiro do Detran-AM e como é benéfico para a população do Amazonas.

“É uma satisfação muito grande sermos parceiros desta instituição, nosso objetivo tem sido capacitar e dar mais oportunidades ao trabalhador”, disse.

Além de ser presidente da COOPTRAM, Venício José, de 63 anos, é motorista de alternativo há 26 anos. Ele foi um dos alunos que receberam o certificado de atualização e destacou as vantagens que o treinamento agregará à sua atividade.

“Esse curso serviu para a conscientização de nós motoristas, já que trabalhamos transportando vidas. É importante saber conduzir da melhor forma os passageiros e prestar um serviço de qualidade”, finalizou Venício.

*Com informações da Secom

