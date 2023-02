Bloquinho do Centro vai agitar Manaus ‘à moda antiga’ no próximo domingo

É com muita alegria, samba e marchinhas que o “Bloquinho do Centro” vai agitar o coração histórico da capital amazonense a partir das 16h do próximo domingo (05). Os foliões manauaras irão se divertir retornando às origens do Carnaval de Rua em Manaus.

Unindo o charme do Centro Histórico com a folia, o “Bloquinho do Centro” revisita os velhos tempos onde os brincantes pulavam o Carnaval ao som das clássicas marchinhas pelas ruas de Manaus. A premissa principal é se divertir à moda antiga.

A produtora, Loren Lunière, explica sobre o evento. “Queremos proporcionar a experiência do cortejo por ruas históricas, arborizadas, com casinhas coloridas, passando por alguns pontos turísticos importantes como o Teatro Amazonas, Ideal Clube e a Praça do Congresso até a Casa Luppi, na rua Ferreira Pena, onde a festa continua”, disse.

O ‘bloquinho’ vai iniciar com o tradicional cortejo do carnaval saindo do Teatro Amazonas (Avenida Eduardo Ribeiro), com Rosivaldo e os Metais de Olinda, até a Casa Luppi (Rua Ferreira Pena). A folia segue com a Bateria Mil Graus da GRES Presidente Vargas, 3 Gatos Pingados, Couro Velho e Márcia Siqueira e a DJ Sheila Benjamin (Residente Goiaba Bar) para agitar ainda mais o público nos intervalos.

Os ingressos do 2º lote estão à venda no valor de R$ 40 no site ShotGun ou pelo PIX disponível no link do perfil @bloquinhodocentro. Quem participar do cortejo também terá que apresentar o ingresso individual na entrada da Casa Luppi.

*Com informações da assessoria

