Cinco atrações vão agitar o público do Manaus Fantasy 2023

Manaus (AM) — A Manaus Fantasy 2023 terá os melhores artistas da cidade para agitar o público da capital amazonense. A folia já tem data e local confirmados: 20 de fevereiro, a Segunda-Feira Gorda de Carnaval, no Diamond Convention Center, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste.

Uendel Pinheiro, que tem arrastado multidões com o seu “Do nada um pagode”, promete um repertório “alto astral” para fazer o público cantar e dançar ao seu som.

Presente nas principais baladas manauaras, as picapes do DJ John não poderiam ficar de fora do baile de fantasia mais tradicional da cidade.

Liderado pelo vocalista Cristiano Sares, é no período das festas carnavalescas que a banda Marrakesh intensifica ainda mais sua agenda. Ela leva para o palco muito axé, swingueira e, claro, as inesquecíveis marchinhas.

O forró não vai ficar de fora e terá dois representantes na festa: banda Meu Xodó e o cantor George Japa. Por onde passam, as duas atrações impactam pela produção e repertório impecáveis.

Manaus Fantasy 2023

Baile de fantasias chega na 15ª edição Foto: Divulgação

Este ano, o baile de fantasias chega na 15ª edição e prepara uma mega estrutura no Diamond para celebrar a marca. Os foliões vão se impressionar com o mundo Mágico de Oz, com espaços reservados para os registros na festa.

O público terá estacionamento fechado e um ambiente totalmente climatizado, além do serviço Open Bar durante toda a festa.

Os pontos físicos são as lojas Via Uno, localizadas nos shoppings Amazonas, Grande Circular, Manauara e Sumaúma. Os ingressos também podem ser comprados nas lojas Bandeirão, no Vieiralves, e Bibi Cell, com unidades no Vieiralves e Ponta Negra.

Outras informações podem ser obtidas por meio do número de telefone (92) 98482-3259.

Área Premium

Reunidos no mesmo ambiente, todos os foliões terão à disposição cerveja, água, refrigerante, vodka e whisky.

As vendas para o Setor Premium são feitas em pontos físicos e na internet, por meio do link https://ingressofly.com/evento/1746/MANAUS_FANTASY_2023.

