Aparecida faz últimos ensaios de bateria neste fim de semana

Faltando pouco mais de uma semana para o Carnaval, o GRES Mocidade Independente de Aparecida vai finalizar a preparação para o desfile neste fim de semana, com ensaios abertos ao público, na quinta-feira (9), sexta-feira (10) e no domingo (12). Os ensaios acontecem na área externa da quadra da escola, localizada na avenida Ramos Ferreira, 82, bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.

A atual campeã do Carnaval de Manaus foi a primeira escola de samba a iniciar a preparação para o desfile de 2023, ainda em agosto do ano passado. Desde então, a Soberana intensificou a rotina de ensaios para manter o título e garantir a 24ª estrela no pavilhão.

Na quinta-feira (09), acontece o ensaio de Canto e Evolução, a partir das 19h30, na quadra da Aparecida. O ensaio é aberto para toda a comunidade e visitantes, e permite que os foliões ensaiem a dança e também o canto do samba de enredo, os quais são julgados quando a escola passa na avenida.

O tradicional Ensaio de Bateria também está confirmado no cronograma, nesta sexta-feira (10). O evento acontece na área externa da quadra da agremiação. Os ensaios da Bateria Universidade do Ritmo são abertos ao público, que pode acompanhar de perto a preparação da Bateria Universidade do Ritmo.

E no domingo (12), será realizado o último Ensaio de Bateria em frente a quadra da escola. Durante os ensaios, o público assiste às apresentações dos passistas, rainha de bateria, musas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e musas mirins, embalados pela cadência da bateria da Aparecida.

Já na terça-feira (14), a Mocidade volta a ensaiar com todos os seus quesitos, onde acontece os Ensaios Técnicos das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo, a partir das 20h.

Em 2023, a Aparecida vai levar para a avenida o enredo “Vitae”, onde falará sobre a vida. A escola é a quinta a desfilar na passarela do samba, no dia 18 de fevereiro, no Centro de Convenções.

