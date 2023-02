Blocos e escolas de samba do Grupo Experimental se apresentam na zona norte

Festa acontece com destaque a abertura do “Esquenta do Carnaboi”

Resgatar a história do Carnaval amazonense e reviver uma época em que os desfiles aconteciam, de maneira informal, no Centro de Manaus, é uma das propostas do “Carnaval do Povão”. O projeto acontece nesta quinta e sexta-feira e no domingo (9, 10 e 12), a partir das 20h, trazendo o Grupo Experimental, formado por blocos de rua e escolas de samba, para desfilar em uma estrutura montada na praça Mindu Norte, alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

A atração integra o conjunto de ações do “Carnaval na Floresta – Amazonas 2023 Governo do Amazonas apresenta ações integradas e investimento de R$ 13 milhões para o ‘Carnaval na Floresta’”, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Idealizado pelo Instituto de Inovação Desportivo e Cultural do Amazonas (Idama) e pela União das Escolas de Samba do Amazonas (Uesam), o Carnaval do Povão acontece pela primeira vez em Manaus.

O secretário de Estado de Cultura, Marcos Apolo Muniz, destaca que o evento leva as atrações carnavalescas para próximo das comunidades e movimenta a economia criativa.

“Com o projeto, moradores de várias zonas de Manaus têm acesso a uma programação de Carnaval, além de incentivar a formação de novos blocos e escolas de samba. A comunidade e os moradores dos bairros adjacentes também encontram a oportunidade de reforçar a renda com venda de produtos, confecção de fantasias e adereços, entre outras atividades que fazem parte da cadeia produtiva do Carnaval”, disse.

Programação

Na quinta-feira, primeira noite do “Carnaval do Povão”, desfilam, a partir das 20h, os blocos de rua. Na sexta será a vez das escolas de samba levarem para a avenida o enredo e a alegria dos foliões, em 40 minutos de apresentação para cada. As agremiações seguem a seguinte ordem:

20h – GRES do Amor

20h40 – GRES União Leste

21h20 – GRES Mocidade da União

22h – GRES Império do Cajual

22h40 – GRES Acadêmicos do Rio Negro

No domingo, às 14h, os foliões vão conhecer a agremiação campeã, que sobe para o Grupo de Acesso B das Escolas de Samba de Manaus. No mesmo dia, às 19h, será dada a largada para o ritmo do “dois para lá e dois para cá”, com a abertura do “Esquenta do Carnaboi”. Mais de 30 atrações se apresentam dando o início à temporada bovina de ensaios em Manaus.

Após a abertura no Novo Aleixo, o “Esquenta do Carnaboi” será realizado de 13 a 22 de fevereiro, no parque Largo do Mestre Chico, na Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. No local, das 19h até meia-noite, os artistas se apresentam com as melhores toadas dos bois Caprichoso e Garantido. O esquenta é um “aquecimento” para a tradicional festa do Carnaboi, que acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

*Com informações da assessoria

