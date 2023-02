Edital Thiago de Mello continua aberta para interposição de recursos

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), alerta que o Edital Thiago de Mello – Novos Talentos, encerra interposição de recursos nesta quarta (15). O resultado preliminar foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na edição nº 5.523.

Na fase de avaliação dos 81 projetos artístico-culturais inscritos no edital, 67 foram classificados e 14 não atingiram a nota mínima de pontos e foram desclassificados. O resultado pode ser conferido na aba “editais” do site: manauscult.manaus.am.gov.br.

A coordenadora de editais da Manauscult, Renata Frota, explica que todos aqueles que não atingiram a pontuação mínima podem recorrer.

“Poderão entrar com recurso, mas é muito importante se atentar quanto ao prazo final, porque há um cronograma a ser seguido. Inclusive, todas as informações necessárias do edital já foram publicadas no Diário Oficial do Município e estamos à disposição”, disse.

Para entrar com recurso é necessário enviar para o e-mail: [email protected], o nome do proponente, módulo financeiro, identificar a categoria e justificar o motivo do recurso.

De acordo com o cronograma, a publicação da análise dos recursos da Comissão de Seleção ocorrerá na sexta-feira (17), e o resultado final no sábado (18). O “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello – Novos Talentos” tem dotação orçamentária de R$ 400 mil e irá premiar até 88 projetos culturais de novos talentos da cultura, dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música.

A premiação do edital, por segmento artístico, está distribuída em valores de R$ 3 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil. Porém, os artistas não podem esquecer que o edital encerra interposição de recursos nesta quarta (15).

Todos os projetos contemplados pelo certame deverão ser realizados no município de Manaus, incluindo aqueles que visam a promoção de formação dos artistas e produtores culturais manauaras. E, todas as atividades decorrentes da realização dos projetos premiados no edital deverão ser oferecidas gratuitamente à população.

*Com informações da assessoria

