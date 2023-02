‘A Escola Vai ao Teatro’ apresenta 6ª edição do projeto em Manaus

O Teatro Manauara será palco da 6ª edição do projeto “A Escola Vai ao Teatro”, que promove inclusão social por meio de espetáculos teatrais gratuito apoiado pelo Ministério da Cultura na Lei Rouanet. Os shows vão contar com temas socioeducativos para alunos da rede pública de ensino nos dias 20, 21, 22 e 23 27 e 28 de março, 3 e 4 de abril, em sessões às 9h e 15h, no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping.

Com o intuito de oferecer inclusão social, promovendo arte e cultura para estudantes de escolas públicas, incluindo ainda alunos com deficiência auditiva, visual, intelectual e deslexia – por meio da audiodescrição e intérprete de libras – as peças teatrais com autoria e direção de Roger Barbosa, serão encenadas pelos atores da Cia Interarte de Teatro. As apresentações têm temas voltados para sustentabilidade, combate ao racismo, internet na vida das crianças e adolescentes, hábitos saudáveis, pressão social e autoestima, direito das crianças.

A programação do projeto “A Escola Vai ao Teatro” 2023 com sessões às 9h e 15h, iniciará no dia 20 de março com a peça “O Visitante”; Já em 21 de março

“ O mundo é Plural”; Seguindo para 22 de março com “RapunCel sem WI-FI”; 23 de março com “Encanta, Histórias do Mundo”; 27 de março com “A Escolha”; 28 de março com “Onde é o meu lugar? ”; 03 de abril com “Espelho meu”. Finalmente, encerrando no dia 04 de abril com “A menina que não sabia Brincar”.

Workshop

O projeto envolve workshops gratuitos com programação iniciada em 24 de março com “Saúde da Voz; 25 de março com “Oficina de Contação de Histórias”; 31 de março com “Repensando o uso da tecnologia por crianças e adolescentes”. O último dia será em 01 de abril com o “Construindo uma comunicação eficaz”.

Inscrições

Para as escolas assistirem os espetáculos, ter o acesso a ingressos e transportes gratuito, com vagas limitadas, as escolas deverão realizar inscrição antecipada pelo e-mail: [email protected] ou pelo fone (92) – 3342-8032.

O projeto

‘A Escola Vai ao Teatro’ estimula e viabiliza o acesso de alunos das escolas da rede pública amazonense ao teatro com entradas e transportes gratuitos. O objetivo é promover a formação de novas plateias e o desenvolvimento cultural dos estudantes, inserindo-os no universo da cultura, incentivando o entretenimento de qualidade e proporcionando um contato mais próximo com o mundo lúdico e encantador do teatro.

Um dos autores do projeto, Adriano Gobeth, menciona que o evento é uma excelente ferramenta de educação participativa. “Queremos ofertar a extensão escolar momento de educação e diversão para este público que, na maioria dos casos, ainda não teve oportunidade de assistir à uma peça teatral em um teatro”, ressalta.

*Com informações da assessoria

