FCecon oferta 65 vagas para programa de iniciação científica no Amazonas

Manaus (AM) – A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) abriu, na segunda-feira (13), as inscrições para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) edição 2023/2024. São ofertadas 65 vagas, e o edital está disponível no site da Fundação (www.fcecon.am.gov.br).

O Paic é um programa vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que incentiva e fomenta iniciativas na ciência. Na FCecon, todos os projetos devem ter relação com a Oncologia. O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da Fundação, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A diretora de Ensino e Pesquisa, Kátia Luz Torres, destaca mais uma edição do programa na Fundação.

“Estamos executando o Paic pelo 13º ano na Fundação Cecon. Estão disponíveis 65 bolsas. Com certeza, será mais uma edição de sucesso, com a participação de pesquisadores e orientadores da FCecon e dos estudantes dos diversos cursos”, disse.

Requisitos e inscrições

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de graduação de instituição de ensino superior pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). É preciso estar cursando a graduação em área relacionada ao projeto realizado, orienta a coordenadora do Paic/FCecon, Valquíria Alves.

As inscrições seguirão abertas até o dia 28 de fevereiro. Para efetuar o procedimento, é preciso acessar o site da FCecon, fazer o download do formulário de inscrição e enviá-lo, juntamente com todos os documentos exigidos, para o e-mail [email protected]

O edital pode ser consultado no site da Fundação, na aba “Ensino e Pesquisa”, “Atividades de Pesquisa”, “Edições do Paic”, onde é preciso clicar em “Paic 2023/2024”. Na seção, o candidato tem acesso à ficha de inscrição e os demais documentos que devem ser preenchidos.

Etapas

Após as inscrições, haverá a análise da documentação e envio do projeto para o comitê científico institucional entre 6 e 8 de março. A divulgação dos resultados e classificação está prevista para 23 de março.

Pesquisas

Os programas de apoio à iniciação científica cumprem papel vital no incentivo e na sustentação dos grupos de pesquisa, avalia Kátia Luz Torres. Os programas também têm, cada vez mais, maior abrangência e importância social e científica.

“Temos a certeza de estarmos cumprindo esse papel de uma forma bastante gratificante e com retorno para a sociedade, extremamente palpável e possível de ser medido e sentido no dia a dia da nossa assistência ao paciente oncológico”, disse a diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon.

