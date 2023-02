Hemoam faz campanha para doação de sangue no pré-carnaval, em Manaus

Manaus (AM) – Durante o período de pré-carnaval, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) está em campanha para aumentar os estoques de sangue.

Para o período, está previsto o aumento de 20% no envio de bolsas de sangue para as unidades de emergência da capital e interior. Até o dia 18 de fevereiro, a equipe pretende estar com 700 bolsas de sangue em estoque.

Historicamente, o Amazonas chega a registrar uma redução de até 30% nas doações voluntárias durante os dias de festa. Por outro lado, há um aumento na demanda de transfusão, principalmente por conta de acidentes e situações de emergência.

“Para evitar preocupação como tivemos em carnavais anteriores, nós fizemos uma campanha maciça desde janeiro e graças a isso estamos com um estoque bem próximo do regular. Agora precisamos continuar com esse ritmo de doações porque sabemos que quando começar o carnaval as doações vão diminuir devido muitas pessoas viajarem e nessa época também aumentam os acidentes de trânsito, o que influencia diretamente na procura por bolsas de sangue nos hospitais do estado”, explica Socorro Sampaio, diretora-presidente do Hemoam.

Além disso, as restrições para doação nesse período acabam afastando os possíveis doadores, tais como quem vai para sítios, retiros em áreas de mata (endêmicas de malária), que não pode doar no período de 30 dias, quem ingere bebida alcóolica nas doze horas que antecedem a doação, quem tem comportamento sexual de risco (como sem preservativo ou com múltiplos parceiros).

Programação de coletas

A unidade móvel de coleta do Hemoam está com cronograma de campanhas reforçado para este período. Nesta semana pré-carnaval o “Vampirão” continua com coletas agendadas em grandes centros de circulação popular como estratégia para captar doadores voluntários e reforçar o estoque durante o período carnavalesco.

Desde o início de fevereiro, a unidade de coleta móvel vem seguindo um roteiro extenso e até o final da semana passará por mais quatro lugares. Outras coletas estão sendo realizadas internamente, em ações que visam reforçar o estoque para todo o Carnaval.

Funcionamento especial durante o Carnaval

A coleta na sede do Hemoam funcionará normalmente, das 7h às 18h, no sábado de Carnaval (18). Na Segunda-feira Gorda (20), o hemocentro funcionará das 7h às 18h. Na terça-feira (21) não funcionará. Na Quarta-feira de Cinzas (22), funcionará das 13h às 18h. Na Avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada, região centro-sul da capital.

Hemoam na Avenida

O tradicional Bloco do Vampirão abrirá os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2023, no dia 18 de fevereiro, às 18h, junto de outras fundações hospitalares estaduais, no centro de Convenções de Manaus (Sambódromo).

O objetivo do bloco é conscientizar a sociedade para a importância da doação voluntária de sangue e garantir um estoque adequado para atender as demandas dos hospitais e prontos-socorros do Amazonas.

O tema do bloco em 2023 é “Antes de cair na folia, doe sangue e alegria”.

