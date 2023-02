Médicos concluem especialização em neuropediatria, em Manaus

Manaus (AM) – A primeira turma do curso de especialização em Neurologia Pediátrica do Amazonas obteve aprovação nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) pela Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), na quarta-feira (15). O programa mantido pela Fundação visa ampliar a formação de profissionais na área da neuropediatria no estado.

Os médicos pediatras, Mario Tércio Rocha Junior e Iury Gabriel Amazonas Tussolini, receberam a aprovação após apresentar a defesa dos TCCs à médica avaliadora, doutora Simone Batemarco, e ao orientador e coordenador do curso de Neurologia Pediátrica da FMT-HVD, doutor Francisco Tussolini.

“O Amazonas entra na história da neuropediatria, com profissionais formados aqui e que vão cuidar das nossas crianças no Amazonas”, disse Francisco Tussolini.

O coordenador da especialização destaca a carência de profissionais na área, apontando que o Amazonas tem hoje quatro profissionais na especialidade e precisaria de, no mínimo, 20.

“Aprovamos o curso de neurologia infantil há dois anos, e a primeira turma está concluindo agora. O Tropical coloca hoje dois residentes em neurologia infantil, e o Amazonas só tinha quatro profissionais. Portanto, o Tropical, em dois anos, está aumentando em 50% o número de neuropediatras no Amazonas. Neuropediatras formados aqui, sabendo das nossas dificuldades”, destacou Tussolini.

Os dois casos apresentados foram aprovados pelos avaliadores e estão autorizados para publicação.

O programa de especialização da FMT-HVD atualmente conta com dois residentes na área, e mais dois médicos começam o programa em março deste ano.

