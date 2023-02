Manaus recebe espetáculo inspirado em obra de Milton Hatoum

A peça que tem a produção da ‘Menina Miúda Produções Artísticas‘ contará com 12 apresentações no Buia Teatro

O espetáculo ‘Dois Irmãos’ baseado no romance de Milton Hatoum, contará com uma temporada em Manaus. A peça, que estreia no dia 2 de maio de 2023, foi contemplada no Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022.

Assinado pela ‘Menina Miúda Produções Artísticas‘, o espetáculo é uma adaptação do romance homônimo — de mesmo nome — ‘Dois Irmãos’, de Milton Hatoum. No livro, o escritor amazonense retrata os conflitos de uma família em meio à Manaus do século XX. No centro do romance, dois irmãos, Yaqub e Omar.

Segundo o diretor da montagem, Cairo Vasconcelos, é a primeira vez que o romance ganha uma peça produzida e estrelada por amazonenses.

“A obra já tinha sido realizada em São Paulo, mas por atores de lá. Eu penso que vai ser muito importante um grupo local, que conhece, que convive, que sabe os pontos que o Milton fala no livro, que está vivendo essa história, encenar o espetáculo”, ressaltou.

Cairo Vasconcelos trabalha no projeto ‘Dois Irmãos’ há dois anos, após decidir estudar autores amazonenses.

“Estava pensando em buscar trabalhos de autores do Norte. Então, eu comecei a buscar referências da minha terra”, afirmou.

O momento político e social pelo qual o país passa também inspirou o diretor.

“A obra do Milton Hatoum me deixa imerso em fases importantes da história, e me agrada porque eu consigo ver a Manaus do livro, que não mudou em determinadas situações: a questão do crescimento desordenado, a questão do esquecimento da própria história de Manaus, a imigração”, disse. “A obra também é um conflito familiar. E a família nunca esteve tão em voga”, completou.

Estreia em Manaus

A primeira temporada do espetáculo vai ter 12 sessões programadas para o mês. A peça ficará em cartaz no Buia Teatro, localizado na Rua Dona Libânia, 300, no Centro Histórico da cidade, bem perto do Largo de São Sebastião.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira). O público poderá comprar as entradas pela internet, no Sympla, e na bilheteria do Teatro Buia. A classificação é de 16 anos.

Prêmio Funarte

O espetáculo teatral ‘Dois Irmãos’ concorreu ao edital do Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022 e conquistou nota 10 dos jurados. “Foi o primeiro edital nacional em que fomos contemplados. Foi muito importante trazer essa potência de Manaus para o teatro, não apenas da visão da floresta, mas também da ‘Manaus urbana’ com seus conflitos e movimento”, destacou Cairo Vasconcelos.

Menina Miúda Produções Artísticas

A Menina Miúda Produções Artísticas é uma produtora teatral do Amazonas. O grupo busca movimentar a cultura do Estado e proporcionar oportunidades aos artistas locais por meio de formação artística. Também atua na produção teatral, levando espetáculos a diferentes públicos, e promove eventos, como feiras e circuitos artísticos.

Cairo Vasconcelos

Cairo Vasconcelos é formado em Licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). É ator e diretor. Já circulou com espetáculos de teatro de rua pelo Brasil, especialmente em cidades da Região Norte. Possui experiência em dança e performance, e já se apresentou pelo interior do Amazonas, com o Prêmio Circulação Funarte: Performance ‘Curuminzado’, da Souffle de Bodó Company. Em 2019, fundou a Menina Miúda Produções Artísticas e, atualmente, exerce as funções de diretor e produtor cultural.

