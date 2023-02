Motorista fica preso nas ferragens após carro bater em poste, em Manaus

Manaus (AM) — Na madrugada de domingo (19), a batida de um carro com um poste deixou o motorista lesionado e preso nas ferragens do veículo. O caso aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A vítima ficou presa entre as ferragens do veículo e foi socorrida por alguns populares que passavam pelo local, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista foi levado ao hospital em estado grave.

O mesmo trecho em que ocorreu o acidente também foi local de outro há um mês, que causou a morte de um mecânico após pegar o carro de um cliente que trabalhava. O trecho é conhecido pelos constantes acidentes.

